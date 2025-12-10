DAX 24.165 +0,1%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.166 -1,9%Euro 1,1713 +0,2%Öl 61,26 -2,0%Gold 4.218 -0,3%
Deutsche Telekom Aktie

26,76 EUR -0,07 EUR -0,26 %
STU
Marktkap. 131,58 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

Bernstein Research

Deutsche Telekom Outperform

11:41 Uhr
Deutsche Telekom Outperform
Deutsche Telekom AG
26,76 EUR -0,07 EUR -0,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Veranstaltung habe die Gelegenheit geboten, die Wettbewerbsdynamik auf dem US-Markt zu untersuchen, die Strategie von T-Mobile unter dem neuen Chef zu überprüfen, die Trends in Deutschland zu bewerten, die Kapitalallokationsstrategie des Managements zu diskutieren und die Aussichten für das Gesamtgeschäft zu beurteilen, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die USA blieben ein attraktiver Markt./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 23:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Outperform

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
27,32 €		 Abst. Kursziel*:
35,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,27%
Analyst Name:
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

11:41 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

