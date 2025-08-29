DAX 24.107 -0,1%ESt50 5.713 +0,1%MSCI World 4.428 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.272 -1,7%Euro 1,1700 +0,1%Öl 61,42 -1,8%Gold 4.216 -0,3%
Douglas Aktie

UBS AG

Douglas Neutral

10:31 Uhr
Douglas Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani erhöhte am Mittwochabend seine Gewinnprognosen (EPS) für die Parfümeriekette der Jahre 2026 und 2027. Damit Investoren aber wieder Vertrauen in die schwer gebeutelte Aktie gewinnen, müssten Umsatzsteigerungen erfolgen, die auf eine Erholung des Premium-Beauty-Marktes hindeuten, betonte der Analyst./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Nachrichten zu Douglas

