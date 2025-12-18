DAX23.968 ±0,0%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1723 -0,2%Öl60,03 -1,0%Gold4.328 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

AKTIE IM FOKUS: Douglas charttechnisch angeschlagen - Experten monieren Ausblick

18.12.25 10:02 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Douglas sind am Donnerstag im Chart unter gleich mehrere Indikatorlinien gerutscht. Nach gutem Lauf auf das höchste Niveau seit März gelang es der Parfümeriekette nicht, diese Tendenz mit soliden Geschäftsjahreszahlen und Aussagen zum Ausblick aufrechtzuerhalten. Um bis zu zehn Prozent ging es im SDAX abwärts, wobei sich der Abschlag zuletzt nur leicht auf 7,7 Prozent reduzierte.

Wer­bung

Am Markt war von einer Welle an Gewinnmitnahmen die Rede. Unter diesem Einfluss trübt sich die Lage charttechnisch deutlich ein, denn die Aktien sackten in einem Zug unter ihre kurz- bis mittelfristig relevanten 21-, 50- und 100-Tage-Linien. Auch die längerfristig bedeutende 200-Tage-Linie wurde im Tagestief mit 11,36 Euro unterschritten, was aber zunächst nur von kurzer Dauer war.

Vom vierten Quartal zog der Jefferies-Fachmann Henrik Paganetty eigentlich ein solides Fazit. Die Parfümeriekette hat im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz und das Ergebnis gesteigert, bekam aber laut Mitteilung im Schlussquartal eine höhere Preissensibilität der Kunden sowie einen steigenden Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen zu spüren.

Etwas kritischer äußerten sich Experten zum Ausblick. Analystin Vandita Sood von der Citigroup wertete Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung negativ und erwähnte, das für 2026 gesteckte operative Gewinnziel liege im Mittelwert etwas unter dem Analystenkonsens. Adam Cochrane von der Deutschen Bank zielte auf eine schwächere mittelfristige Prognose ab, die "ein verlangsamtes Marktumfeld widerspiegele".

Wer­bung

Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Douglas einen leichten Umsatzanstieg auf 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro, während die bereinigte Ebitda-Marge von 16,8 Prozent auf rund 16,5 Prozent sinken dürfte. Mittelfristig strebt Douglas ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine stabile bereinigte Ebitda-Marge an. Cochranes eigene Erwartung liegt margenseitig für 2028 bei 17,5 Prozent.

Außerdem gab das Unternehmen noch bekannt, dass es eine Expansion in der Golfregion erwägt. Darauf nahmen die Experten in ersten Stimmen jedoch kaum Bezug.

Trotz des zuletzt erreichten Hochs seit März bleibt die Jahresbilanz der Douglas-Aktien tiefrot wegen eines Kurseinsturzes im Februar und März, der mit gedämpften Gewinnerwartungen und später gekürzten Zielen in Zusammenhang gestanden hatte. In der Jahresbilanz stehen die Aktien deshalb aktuell mit 42 Prozent im Minus. Damit gehören sie zu den fünf größten Jahresverlierern im SDax./tih/nas/jha/

Nachrichten zu Douglas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Douglas

DatumRatingAnalyst
09:11Douglas BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Douglas NeutralUBS AG
28.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:11Douglas BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Douglas NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen