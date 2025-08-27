DAX 24.084 +0,2%ESt50 5.410 +0,3%Top 10 Crypto 16,05 +0,3%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.147 +1,7%Euro 1,1647 +0,1%Öl 67,71 -0,1%Gold 3.401 +0,1%
Marktkap. 1,16 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
WKN BEAU7Y

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BEAU7Y1

Symbol wurde kopiert
Symbol DOUDF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

08:36 Uhr
Douglas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

