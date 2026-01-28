DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
Volvo (B) Aktie

Marktkap. 62,31 Mrd. EUR

KGV 17,46
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Outperform

10:31 Uhr
Volvo AB (B) Outperform
Volvo AB (B)
30,45 EUR -0,35 EUR -1,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 340 auf 350 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe 2025 mit einer überraschend guten Margenentwicklung sowie angehobenen Markterwartungen für Europa und Nordamerika gut zu Ende gebracht, schrieb Nick Housden in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. In Europa sollte ihm zufolge die operative Dynamik dank der Nachfrage solide ausfallen und in Nordamerika im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
323,00 SEK		 Abst. Kursziel*:
8,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
320,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

10:31 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

