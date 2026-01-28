Volvo (B) Aktie
Marktkap. 62,31 Mrd. EURKGV 17,46
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 340 auf 350 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe 2025 mit einer überraschend guten Margenentwicklung sowie angehobenen Markterwartungen für Europa und Nordamerika gut zu Ende gebracht, schrieb Nick Housden in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. In Europa sollte ihm zufolge die operative Dynamik dank der Nachfrage solide ausfallen und in Nordamerika im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
350,00 SEK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
323,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
8,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
320,50 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:31
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.