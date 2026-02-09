DAX 25.190 +1,3%ESt50 6.075 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6770 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.103 +1,3%Euro 1,1884 +0,1%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.060 -0,5%
Volvo (B) Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 341 auf 380 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen (EPS) für den Lkw-Bauer der Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
380,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
348,40 SEK		 Abst. Kursziel*:
9,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
339,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

13:11 Volvo (B) Buy UBS AG
11.02.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx Aktien von TRATON, Volvo & Co. legen zu - Daimler Truck BofA-Favorit
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Volvo (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx Volvo-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo überrascht und ist positiver für Nordamerika - Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu
finanzen.net Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
