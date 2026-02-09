Volvo (B) Aktie
Marktkap. 66,19 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 341 auf 380 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen (EPS) für den Lkw-Bauer der Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
380,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
348,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
9,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
339,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|13:11
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.