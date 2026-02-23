DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -1,8%Nas22.863 +1,0%Bitcoin54.705 -0,1%Euro1,1781 -0,1%Öl71,16 -0,5%Gold5.157 -1,4%
NASDAQ Composite-Kursverlauf

Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt am Dienstagnachmittag im Plus

24.02.26 20:02 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt am Dienstagnachmittag im Plus

Der NASDAQ Composite notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,03 Prozent auf 22.860,16 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent stärker bei 22.641,60 Punkten, nach 22.627,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.893,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 22.528,26 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 23.501,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.872,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.286,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,62 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 22,03 Prozent auf 0,48 USD), AXT (+ 19,80 Prozent auf 34,06 USD), Ultra Clean (+ 14,90 Prozent auf 70,56 USD), Volvo (A) (+ 9,97 Prozent auf 37,82 USD) und Geron (+ 9,32 Prozent auf 1,94 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Expeditors International of Washington (-9,10 Prozent auf 136,01 USD), Erie Indemnity (-3,94 Prozent auf 253,37 USD), CIENA (-1,79 Prozent auf 338,68 USD), Mind CTI (-1,71 Prozent auf 1,15 USD) und Gladstone Commercial (-1,49 Prozent auf 12,55 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.844.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
18:21NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
