Marktkap. 301,76 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Studiendaten des Pharmakonzerns zu einem Wirkstoff gegen Übergewicht hätten enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das gelte hinsichtlich der Erwartungen von Roche als auch mit Blick auf Daten von Wettbewerbern in diesem Marktsegment./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
323,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
324,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
4,81%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
349,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

11:56 Roche Overweight Barclays Capital
11:31 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:26 Roche Outperform Bernstein Research
10:21 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:16 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Dow Jones Rückschlag bei Studie Roche-Aktie rutscht ab: Brustkrebstherapie erreicht Primärziel nicht Roche-Aktie rutscht ab: Brustkrebstherapie erreicht Primärziel nicht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittag weit abgeschlagen
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI zum Start leichter
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Montagvormittag im Tiefenrausch
finanzen.net Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche provides update on phase III persevERA study in ER-positive advanced breast cancer
Zacks Roche Advances Obesity Pipeline as Petrelintide Meets Phase II Goal
Roche Holding AG New England Journal of Medicine publishes phase III ALLEGORY data showing Roche’s Gazyva/Gazyvaro significantly reduces disease activity in the most common form of lupus
Roche Holding AG Roche announces positive Phase II results for petrelintide, an amylin analog developed for people living with overweight and obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Costco Wholesale, Roche, Lam Research, Spruce Power and IDT
Zacks Top Stock Reports for Costco, Roche & Lam Research
Roche Holding AG FDA accepts New Drug Application for Roche’s giredestrant in ESR1-mutated, ER-positive advanced breast cancer
Roche Holding AG Change to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
