Rückschlag bei Studie

Roche-Aktie rutscht ab: Brustkrebstherapie erreicht Primärziel nicht

09.03.26 09:52 Uhr
Roche-Aktie unter Druck: Brustkrebstherapie scheitert am Primärendpunkt

Roche hat einen Rückschlag bei einer Studie mit einer experimentellen Brustkrebs-Therapie verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
325,30 CHF -15,90 CHF -4,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament Giredestrant in Kombination mit Ibrance von Pfizer in einer klinischen Studie das primäre Ziel einer statistisch signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs verfehlt.

Dies war laut Roche die erste von zwei Spätphasen-Studien für Giredestrant als Erstlinienbehandlung. Die Ergebnisse der anderen Studie sollen im nächsten Jahr veröffentlicht werden, hieß es.

Der Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche, Levi Garraway, sagte, das Unternehmen sehe einen Weg in die Zukunft für die Kombination von Giredestrant mit einem anderen Medikament, beispielsweise in der adjuvanten Situation, wenn Patienten bereits eine erste Krebsbehandlung erhalten haben.

Roche-Aktien rutschen im Handel an der SIX zeitweise 4,95 Prozent auf 324,10 CHF ab.

DOW JONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
