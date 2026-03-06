DAX 23.273 -1,4%ESt50 5.638 -1,4%MSCI World 4.359 -1,1%Top 10 Crypto 9,0570 +4,5%Nas 22.290 -0,4%Bitcoin 59.979 +4,7%Euro 1,1567 +0,3%Öl 103,2 +10,5%Gold 5.108 +0,1%
Analyse: DZ BANK bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse Analyse: DZ BANK bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
Eskalation im Nahen Osten: Einbruch des Seehandels in der Straße von Hormus - Erneut Explosionen in Teheran Eskalation im Nahen Osten: Einbruch des Seehandels in der Straße von Hormus - Erneut Explosionen in Teheran
Schaeffler Aktie

7,31 EUR -0,46 EUR -5,86 %
STU
Marktkap. 7,33 Mrd. EUR

WKN SHA010

ISIN DE000SHA0100

Symbol SCAFF

DZ BANK

Schaeffler Kaufen

15:36 Uhr
Schaeffler Kaufen
Schaeffler AG
Schaeffler AG
7,31 EUR -0,46 EUR -5,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 8,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die deutlichen Kursru?ckgänge der letzten Tage wertete Analyst Michael Punzet als guten Zeitpunkt fu?r langfristig orientierte Investoren zum Auf- oder Ausbau von Positionen. Der Autozulieferer sei mit seinem umfangreichen Produktportfolio sowohl beim Thema Verbrenner als auch E-Mobilität gut positioniert, hieße es in einer Studie am Montag. Der Fokus liege auch auf Zukunftshemen Humanoide Roboter, Rüstung und Raumfahrt./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Kaufen

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
7,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
7,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

04.03.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Schaeffler Sell UBS AG
04.03.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
03.03.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Index-Monitor Aktien uneins: Schaeffler für Deutsche Wohnen im MDAX - Einhell nun im SDAX Aktien uneins: Schaeffler für Deutsche Wohnen im MDAX - Einhell nun im SDAX
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt mittags im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen
finanzen.net Schaeffler stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Lufthansa-Aktie gibt ab: DAX-Rückkehr gescheitert - Wechsel nur in MDAX und SDAX
EQS Group EQS-News: Schaeffler AG shares move up to MDAX
EQS Group EQS-News: Schaeffler publishes 2025 Sustainability Statement
EQS Group EQS-News: Schaeffler reports solid results for 2025
EQS Group EQS-News: Humanoid robotics: Schaeffler expands global partner network and cooperates with Leju Robotics in China
EQS Group EQS-News: Changes on Executive Board of Schaeffler AG
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
