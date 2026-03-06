Schaeffler Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 8,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die deutlichen Kursru?ckgänge der letzten Tage wertete Analyst Michael Punzet als guten Zeitpunkt fu?r langfristig orientierte Investoren zum Auf- oder Ausbau von Positionen. Der Autozulieferer sei mit seinem umfangreichen Produktportfolio sowohl beim Thema Verbrenner als auch E-Mobilität gut positioniert, hieße es in einer Studie am Montag. Der Fokus liege auch auf Zukunftshemen Humanoide Roboter, Rüstung und Raumfahrt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
