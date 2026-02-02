DAX24.975 +0,7%Est506.044 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,55 -1,2%Gold4.923 +5,6%
Analystenstimme

Schaeffler-Aktie tiefer: UBS senkt auf 'Sell' - Kursziel höher

03.02.26 09:41 Uhr
Schaeffler-Aktie sinkt: UBS hebt Kursziel, stuft aber auf Sell | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hebt das Kursziel für Schaeffler, stuft die Aktie aber auf Sell ab.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Montagabend. Die noch in den Kinderschuhen steckenden Chancen würden in den Aktien völlig überbewertet.

Die Schaeffler-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 3,34 Prozent tiefer bei 9,69 Euro.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
08:01Schaeffler SellUBS AG
30.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
30.01.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Schaeffler BuyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Schaeffler BuyCitigroup Corp.
29.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
04.11.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
30.01.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
07.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Schaeffler SellUBS AG
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG

