DAX 24.547 +1,0%ESt50 5.953 +1,0%MSCI World 4.554 +0,2%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.386 -1,8%Euro 1,1951 -0,2%Öl 70,41 -0,6%Gold 5.134 -4,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Schaeffler Aktien-Sparplan
10,10 EUR -0,25 EUR -2,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,58 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0100

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

10:06 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
10,10 EUR -0,25 EUR -2,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler deutlich angehoben von 6 auf 10 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dank starker Kerngeschäfte und vor allem der Trendwende bei der Elektromobilität, die bis 2030 die Gewinnschwelle erreichen sollte, rechne er mit steigenden Margen des Autozulieferers, schrieb Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen und verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft auf 2027. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass sich der Aktienkurs schon 2025 gut verdreifacht habe - dank Hoffnungen auf das Robotergeschäft, von dem er noch keine Umsätze in seinem Bewertungsmodell berücksichtige./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,42 €		 Abst. Kursziel*:
-4,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,99%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

11:21 Schaeffler Neutral UBS AG
10:36 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
10:06 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Schaeffler Buy Citigroup Corp.
29.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Analystensorgen Schaeffler-Aktie tiefrot: Analysten zweifeln an Zielen für 2026 Schaeffler-Aktie tiefrot: Analysten zweifeln an Zielen für 2026
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in Rot
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Führungskraft fährt Schaeffler-Position im Depot zurück
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit roter Tendenz
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert schlussendlich
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
RSS Feed
Schaeffler AG zu myNews hinzufügen