Schaeffler Aktie

6,76 EUR -0,10 EUR -1,46 %
STU
Marktkap. 6,43 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN SHA010

ISIN DE000SHA0100

Symbol SCAFF

DZ BANK

Schaeffler Kaufen

12:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
6,76 EUR -0,10 EUR -1,46%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Schaeffler anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 5,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Punzet am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Schaeffler sollte in den kommenden Quartalen von seiner guten Positionierung nach der Vitesco-Übernahme sowie im Industriegeschäft profitieren. Zusätzliche Impulse erwartet der Experte aus den angekündigten Portfoliooptimierungen und eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen./rob/la/ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Kaufen

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
6,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

