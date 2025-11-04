DAX 23.797 -0,6%ESt50 5.626 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1479 -0,1%Öl 64,72 +0,6%Gold 3.959 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Schaeffler Aktien-Sparplan
6,86 EUR +0,15 EUR +2,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,68 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0100

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

Deutsche Bank AG

Schaeffler Hold

10:46 Uhr
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
6,86 EUR 0,15 EUR 2,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 4,70 auf 5 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den finalen Quartalszahlen. Auch die Signale für das vierte Quartal seien solide./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Hold

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,84 €		 Abst. Kursziel*:
-26,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,11%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

10:46 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Schaeffler Neutral UBS AG
04.11.25 Schaeffler Buy Warburg Research
04.11.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Wertminderung für Software Schaeffler-Aktie schwach: Verlust unterm Strich ausgeweitet Schaeffler-Aktie schwach: Verlust unterm Strich ausgeweitet
finanzen.net XETRA-Handel SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
dpa-afx ROUNDUP: Schaeffler rutscht tiefer in rote Zahlen - Wertminderung für Software
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: Pluszeichen im SDAX
EQS Group EQS-Adhoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG raises guidance for free cash flow before cash in- and outflows for M&A activities for fiscal year 2025
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
EQS Group EQS-News: Schaeffler Capital Markets Day 2025 – Building the Leading Motion Technology Company
EQS Group EQS-News: Schaeffler discontinues production in Steinhagen and integrates product portfolio into Schweinfurt site
EQS Group EQS-News: Schaeffler with solid first half of 2025
Semiconductor Today onsemi and Schaeffler expand collaboration with new EliteSiC-based PHEV platform
EQS Group EQS-CMS: Schaeffler AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: SKR Capital GmbH, buy
RSS Feed
Schaeffler AG zu myNews hinzufügen