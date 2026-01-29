Analystensorgen

Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag ihre steile Kursrally seit Ende November weiter korrigiert.

Mit einem Minus von zuletzt 6,43 Prozent auf 10,04 Euro lagen sie im nur wenig veränderten Kleinwerteindex SDAX ganz unten.

Damit sind etwa die Hälfte der Kursgewinne seit Jahresanfang wieder weg. Allerdings beläuft sich der Zuwachs für 2026 noch immer auf ein Fünftel. Die Chancen im Geschäft mit humanoiden Robotern waren einer der Gründe für die jüngste Rally.

In einer Runde mit Analysten mit Blick auf die Anfang März erwarteten Geschäftszahlen habe das Management des Auto- und Industriezulieferers noch keine Ziele für 2026 ausgegeben, aber die Tonlage lasse eher auf Risiken für die Marktschätzungen schließen, hieß es nun von der UBS. Die größte Sorge von Analyst Juan Perez-Carrascosa bleibt der freie Barmittelfluss. So habe Schaeffler darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung stehenden Cash-Abflüsse im Jahresvergleich ebenso steigen könnten wie die Investitionen.

Mit einem Kursziel von 6,20 Euro ist Perez-Carrascosa für Schaeffler deutlich pessimistischer als Analysten anderer Häuser. So lautet das Kursziel von Jefferies aktuell 12,60 Euro, das von JPMorgan 10,00 Euro und auch die Deutsche Bank liegt mit 9,20 Euro noch klar über dem Ziel der UBS.

FRANKFURT (dpa-AFX)