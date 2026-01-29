DAX24.519 +0,9%Est505.945 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,35 -0,7%Gold5.132 -4,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
US-Notenbank im Fokus: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef US-Notenbank im Fokus: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef
Sysco - Anziehende Konsumnachfrage sorgt bei Foodservice-Anbieter für starke Aussichten! Sysco - Anziehende Konsumnachfrage sorgt bei Foodservice-Anbieter für starke Aussichten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystensorgen

Schaeffler-Aktie tiefrot: Analysten zweifeln an Zielen für 2026

30.01.26 12:55 Uhr
Schaeffler-Aktie rauscht ab: UBS warnt vor Cashflow-Risiken | finanzen.net

Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag ihre steile Kursrally seit Ende November weiter korrigiert.

Mit einem Minus von zuletzt 6,43 Prozent auf 10,04 Euro lagen sie im nur wenig veränderten Kleinwerteindex SDAX ganz unten.

Wer­bung

Damit sind etwa die Hälfte der Kursgewinne seit Jahresanfang wieder weg. Allerdings beläuft sich der Zuwachs für 2026 noch immer auf ein Fünftel. Die Chancen im Geschäft mit humanoiden Robotern waren einer der Gründe für die jüngste Rally.

In einer Runde mit Analysten mit Blick auf die Anfang März erwarteten Geschäftszahlen habe das Management des Auto- und Industriezulieferers noch keine Ziele für 2026 ausgegeben, aber die Tonlage lasse eher auf Risiken für die Marktschätzungen schließen, hieß es nun von der UBS. Die größte Sorge von Analyst Juan Perez-Carrascosa bleibt der freie Barmittelfluss. So habe Schaeffler darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung stehenden Cash-Abflüsse im Jahresvergleich ebenso steigen könnten wie die Investitionen.

Mit einem Kursziel von 6,20 Euro ist Perez-Carrascosa für Schaeffler deutlich pessimistischer als Analysten anderer Häuser. So lautet das Kursziel von Jefferies aktuell 12,60 Euro, das von JPMorgan 10,00 Euro und auch die Deutsche Bank liegt mit 9,20 Euro noch klar über dem Ziel der UBS.

Wer­bung

/ajx/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
11:21Schaeffler NeutralUBS AG
10:36Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
10:06Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Schaeffler BuyCitigroup Corp.
29.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Schaeffler BuyCitigroup Corp.
29.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
04.11.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:21Schaeffler NeutralUBS AG
10:36Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
10:06Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
07.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG
05.03.2024Schaeffler SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen