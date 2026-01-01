DAX24.498 +0,8%Est505.943 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -2,5%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.350 -1,9%Euro1,1906 -0,5%Öl70,52 -0,5%Gold5.003 -7,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Apple 865985 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
ASTA Energy-Aktie überzeugt beim Börsengang - Siemens Energy als Ankeraktionär ASTA Energy-Aktie überzeugt beim Börsengang - Siemens Energy als Ankeraktionär
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wehrdienst-Fragebogen: Ruf nach Ausfüllpflicht für Frauen

30.01.26 14:27 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Frauen-Union fordert, den neuen Wehrdienst-Fragebogen der Bundeswehr auszuweiten und Frauen verpflichtend zum Ausfüllen heranzuziehen. In einem Antrag für den CDU-Bundesparteitag Mitte Februar, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verlangen die Frauen, das jüngst beschlossene Modell der Freiwilligkeit beim Wehrdienst "umgehend weiterzuentwickeln".

Wer­bung

Konkret heißt es im Antrag, sowohl Frauen als auch Männer sollten den Fragebogen "verpflichtend" ausfüllen. Bislang erhalten ihn alle, die 18 werden, aber nur Männer müssen reagieren, Frauen können freiwillig Auskunft geben.

Zudem soll der Bogen inhaltlich erweitert werden: Wer angibt, keinen Wehrdienst leisten zu wollen, sollte nach dem Willen der Frauen-Union künftig gefragt werden, ob stattdessen Interesse an einem Einsatz im sozialen Bereich - etwa in der Kinder- und Jugendhilfe oder Altenhilfe - oder im Zivil- und Katastrophenschutz besteht. Diese Daten sollten demnach an Wohlfahrtsverbände sowie Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW) oder das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weitergegeben werden, um potenzielle Freiwillige gezielt anzusprechen.

Wehrdienst-Modell steht vor Bewährungsprobe

Hintergrund ist der neue, zum 1. Januar 2026 eingeführte Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt. Sollte es der Bundeswehr mit Hilfe des Fragebogens nicht gelingen, genügend Freiwillige zu gewinnen, behält sich die schwarz-rote Koalition die Einführung einer sogenannten Bedarfswehrpflicht vor.

Wer­bung

Die CDU-Frauen fordern für diesen Fall frühzeitig Vorbereitungen auch für einen Ersatzdienst zu treffen und die Attraktivitätsanreize des Wehrdienst-Solds auf einen solchen Dienst zu übertragen./skc/DP/stw