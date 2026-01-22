Schaeffler Aktie
Marktkap. 9,98 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern. Bei Forvia lobt die Expertin den Umbau des Portfolios als entscheidenden Kursfaktor. Bei Aumovio und Valeo fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,90 €
|Abst. Kursziel*:
15,60%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|08:01
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.