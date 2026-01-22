DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 -2,7%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Schaeffler Aktie

Marktkap. 9,98 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

08:01 Uhr
Schaeffler Buy
Schaeffler AG
11,24 EUR 0,40 EUR 3,69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern. Bei Forvia lobt die Expertin den Umbau des Portfolios als entscheidenden Kursfaktor. Bei Aumovio und Valeo fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,90 €		 Abst. Kursziel*:
15,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

