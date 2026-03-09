DAX 23.935 +2,3%ESt50 5.828 +2,5%MSCI World 4.463 +1,0%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.855 +0,7%Bitcoin 61.249 +3,9%Euro 1,1651 +0,2%Öl 87,86 -2,2%Gold 5.229 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Umsätze beim Bitcoin-Mining im freien Fall: Analysten sehen nur noch eine Überlebenschance Umsätze beim Bitcoin-Mining im freien Fall: Analysten sehen nur noch eine Überlebenschance
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Beteiligungs Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,70 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 436,14 Mio. EUR

KGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1TNUT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1TNUT7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DEUBF

Baader Bank

Deutsche Beteiligungs Buy

17:36 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
24,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Jahreszahlen von 41,90 auf 30,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe weitgehend wie von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick klinge zuversichtlich. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Sein ursprünglicher Ansatz, den Wert der einzelnen Unternehmensteile zu betrachten und zu summieren, habe sich als zu optimistisch erwiesen. Der Experte orientiert sich nun am Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie an der Eigenkapitalrendite. So verfahre er auch mit anderen Branchenwerten./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:03 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
30,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
26,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

17:36 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
09:41 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

dpa-afx Zahlen präsentiert Aktie gefragt: Deutsche Beteiligungs AG schließt Geschäftsjahr 2025 profitabel ab Aktie gefragt: Deutsche Beteiligungs AG schließt Geschäftsjahr 2025 profitabel ab
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Stabile Entwicklung trotz anspruchsvoller Marktlage; Investitionen auf Rekordniveau
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Stable performance despite challenging market conditions; record level of investments
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG resolves prolongation of current share buyback
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Deutsche Beteiligungs AG zu myNews hinzufügen