Gewinneinbruch

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat auch im dritten Quartal die schwache Konjunktur zu spüren bekommen.

Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag einen Gewinn von 0,2 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft noch einen Überschuss von 21,8 Millionen erzielt. Vor allem gingen die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft deutlich zurück.

Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel Ende September auf 35,28 Euro nach 35,78 Euro im Vorjahr. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hatte die Beteiligungsgesellschaft ihren Jahresausblick hierfür bereits Mitte Juli gesenkt und erwartet seither für 2025 einen NAV zwischen 35 und 38 Euro. Insgesamt soll es damit nun auf einen Nettovermögenswert von 625 bis 665 Millionen Euro hinaus laufen. Dieses Ziel bestätigte das Unternehmen.

Das Geschäft von Deutsche Beteiligungs AG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um neun Prozent auf 4,1 Millionen Euro. Für 2025 stehen hier seit Mitte Juli 10 bis 15 Millionen Euro im Plan.

Die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG gewinnt im Donnerstagshandel auf XETRA zeitweise 2,91 Prozent auf 24,75 Euro.

