MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 legten nahe, dass die jüngst revidierte Jahresprognose gut erreichbar sein sollte, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

