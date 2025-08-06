Deutsche Beteiligungs Aktie
Marktkap. 444,94 Mio. EURKGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT
ISIN DE000A1TNUT7
Symbol DEUBF
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 legten nahe, dass die jüngst revidierte Jahresprognose gut erreichbar sein sollte, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG
Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy
|Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
41,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,15 €
|Abst. Kursziel*:
73,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,72%
|
Analyst Name:
Gerhard Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
|17:21
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|10:26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|17:21
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|10:26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|17:21
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|10:26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|12.02.20
|Deutsche Beteiligungs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.19
|Deutsche Beteiligungs Reduce
|Kepler Cheuvreux
|28.11.24
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.20
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Warburg Research
|14.05.20
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Warburg Research
|06.05.20
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Warburg Research
|04.05.20
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Warburg Research