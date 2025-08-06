DAX 24.191 +1,1%ESt50 5.333 +1,3%Top 10 Crypto 16,14 +4,8%Dow 43.891 -0,7%Nas 21.224 +0,3%Bitcoin 100.254 +1,7%Euro 1,1638 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.392 +0,7%
Deutsche Beteiligungs Aktie

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 legten nahe, dass die jüngst revidierte Jahresprognose gut erreichbar sein sollte, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
41,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,15 €		 Abst. Kursziel*:
73,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,72%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

17:21 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
10:26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
18.07.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
27.06.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

dpa-afx Konjunkturabschwung Deutsche Beteiligungs AG-Aktie dennoch im Plus: DBAG mit deutlichem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr Deutsche Beteiligungs AG-Aktie dennoch im Plus: DBAG mit deutlichem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr durchwachsen – Prognose angepasst
finanzen.net Ausblick: Deutsche Beteiligungs öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Beteiligungs-Aktie
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Erste Schätzungen: Deutsche Beteiligungs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Forecast adjusted following mixed H1 performance
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG: Adjusted forecast for the financial year 2025
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
