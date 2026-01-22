DAX 24.868 +0,1%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1743 -0,1%Öl 65,28 +1,4%Gold 4.931 -0,1%
AUTO1 Aktie

30,46 EUR +1,30 EUR +4,46 %
STU
Marktkap. 6,15 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

AUTO1 Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 geringfügig von 36,00 auf 36,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Bei Autohero sehe es gut aus./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AUTO1 Buy

Unternehmen: AUTO1
Analyst: UBS AG
Kursziel: 36,60 €
36,60 €
Rating jetzt: Buy
Kurs*: 28,26 €
28,26 €		 Abst. Kursziel*:
29,51%
Rating vorher: Buy
Buy		 Kurs aktuell:
30,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
Ø Kursziel: 34,51 €
34,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

12:31 AUTO1 Buy UBS AG
19.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
09.01.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert schlussendlich
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
dpa-afx AUTO1-Aktie gesucht: Goldman Sachs hebt Kursziel an
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 09.01.25
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group scales AI-powered damage detection to five production centers, enhancing quality and efficiency
EQS Group EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Sale of 88,377 shares, including for the settlement of taxes and duties incurred as a result of the share issuance in connection with the settlement of ...
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group raises inventory financing capacity to EUR 1.6 billion to power continued growth
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
