AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,15 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 geringfügig von 36,00 auf 36,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Bei Autohero sehe es gut aus./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,26 €
|Abst. Kursziel*:
29,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|12:31
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
