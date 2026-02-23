DAX 25.058 +0,3%ESt50 6.149 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4365 +3,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.284 +1,6%Euro 1,1794 +0,2%Öl 70,92 -0,4%Gold 5.195 +1,0%
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
London Stock Exchange (LSE) Aktie

Marktkap. 44,57 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
Barclays Capital

23.02.26
London Stock Exchange (LSE)
90,00 EUR 0,50 EUR 0,56%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Michael Sanderson bezog in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Stellung zur Forderung des Hedgefonds Elliott bezüglich von Aktienrückkäufen. Ein Rückkauf im Wert von 4 Milliarden Pfund erscheine machbar, die geforderten 5 Milliarden Pfund wären seiner Einschätzung nach aber ambitioniert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 18:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
90,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

23.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
19.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
11.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
05.02.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
finanzen.net Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Montagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
Financial Times Elliott Management builds stake in London Stock Exchange Group
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
