LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi vor den am 23. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns lägen zwischen unter den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 rechne er mit einer Bestätigung der Ziele./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Equal Weight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
79,34 €
|Abst. Kursziel*:
7,13%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
79,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,08%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
