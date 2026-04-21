Sanofi Aktie
Marktkap. 97,24 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Pharmakonzerns hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
82,66 €
|Abst. Kursziel*:
2,83%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
82,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,02%
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
|Ø Kursziel:
97,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|16:06
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
