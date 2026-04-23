DAX 24.330 +0,8%ESt50 5.919 +0,6%MSCI World 4.642 +0,2%Top 10 Crypto 9,9445 -0,6%Nas 24.837 +1,6%Bitcoin 66.287 -1,4%Euro 1,1748 +0,3%Öl 106,7 +0,8%Gold 4.706 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Intel 855681 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
79,43 EUR -1,24 EUR -1,54 %
STU
73,01 CHF -0,89 CHF -1,21 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 96,11 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

UBS AG

Sanofi Neutral

12:51 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
79,43 EUR -1,24 EUR -1,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hatte schon mit einer starken Entwicklung der Franzosen im ersten Quartal gerechnet. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen aber noch übertroffen, schrieb er am Freitagabend. Im Vergleich mit der Branchenbewertung bleibt er aber an der Seitenlinie./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
79,57 €		 Abst. Kursziel*:
10,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,79%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

24.04.26 Sanofi Neutral UBS AG
24.04.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
23.04.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

RSS Feed
