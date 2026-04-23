NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Chefin habe zwar bei der Merck KGaA eine durchwachsene Zeit gehabt, schrieb Justin Smith am Montag. Bei den Franzosen finde sie jedoch bessere Voraussetzungen vor, denn die Großaktionäre seien offenbar für Veränderungen. Smith hob seine Schätzungen bis 2030 aufgrund besserer Margen an./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
107,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
79,04 €
|Abst. Kursziel*:
35,37%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
79,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,20%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|13:26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
