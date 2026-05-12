Ottobock Aktie
61,40 EUR -1,00 EUR -1,60 %
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
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WKN BCK222
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Symbol OBCKF
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Ottobock Buy
12:21 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle lobte die Übernahme in Norwegen am Mittwoch als strategisch sinnvoll./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,00 €
|Abst. Kursziel*:
21,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,52%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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