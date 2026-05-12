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Symbol OBCKF

UBS AG

Ottobock Buy

12:21 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle lobte die Übernahme in Norwegen am Mittwoch als strategisch sinnvoll./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,52%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

12:21 Ottobock Buy UBS AG
11:16 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Ottobock Buy UBS AG
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