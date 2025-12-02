DAX23.698 +0,5%Est505.690 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,7%Nas23.489 +0,9%Bitcoin76.615 +3,0%Euro1,1616 ±0,0%Öl62,36 -1,5%Gold4.221 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Beyond Meat, MongoDB, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Ölpreise legen etwas zu - Warum sich die Aufschläge in Grenzen halten Ölpreise legen etwas zu - Warum sich die Aufschläge in Grenzen halten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Index-Überprüfung

JPMorgan erwartet Aumovio im MDAX - Aktie unbeeindruckt

02.12.25 15:41 Uhr
JPMorgan: Aumovio rückt möglicherweise in den MDAX auf - Aktie wenig bewegt | finanzen.net

Im DAX dürfte zur Index-Überprüfung an diesem Mittwoch alles beim Alten bleiben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aumovio
37,38 EUR 1,20 EUR 3,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
26,24 EUR -0,40 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
71,00 EUR -2,30 EUR -3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.700,4 PKT 111,0 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Eine Änderung erwartet die US-Bank JPMorgan dagegen im Index der mittelgroßen Unternehmen, die sich auch auf den SDAX auswirken dürfte. So rechnet Analyst Pankaj Gupta einer aktuellen Studie zufolge mit der Aufnahme des von Continental im September abgespaltenen Autozulieferers Aumovio in den MDAX. Dafür müsste ihm zufolge der Verpackungsspezialist Gerresheimer seinen Platz räumen.

Wer­bung

Gerresheimer würde vom MDAX in den SDAX absteigen und dort das Unternehmen mit dem geringsten Streubesitz-Börsenwert ersetzen. Als möglicher Aufnahmekandidat für den Nebenwerte-Index gilt am Markt Ottobock; der Prothesenhersteller war erst im Oktober an die Börse gegangen.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx wird etwaige Änderungen am Mittwochabend, den 3. Dezember, nach Börsenschluss bekannt geben. Am Montag, 22. Dezember, treten die Änderungen schließlich in Kraft.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Wer­bung

Die Aumovio-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,05 Prozent stärker bei 37,34 Euro.

/ck/mis/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumovio

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumovio

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen