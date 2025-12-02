JPMorgan erwartet Aumovio im MDAX - Aktie unbeeindruckt
Im DAX dürfte zur Index-Überprüfung an diesem Mittwoch alles beim Alten bleiben.
Werte in diesem Artikel
Eine Änderung erwartet die US-Bank JPMorgan dagegen im Index der mittelgroßen Unternehmen, die sich auch auf den SDAX auswirken dürfte. So rechnet Analyst Pankaj Gupta einer aktuellen Studie zufolge mit der Aufnahme des von Continental im September abgespaltenen Autozulieferers Aumovio in den MDAX. Dafür müsste ihm zufolge der Verpackungsspezialist Gerresheimer seinen Platz räumen.
Gerresheimer würde vom MDAX in den SDAX absteigen und dort das Unternehmen mit dem geringsten Streubesitz-Börsenwert ersetzen. Als möglicher Aufnahmekandidat für den Nebenwerte-Index gilt am Markt Ottobock; der Prothesenhersteller war erst im Oktober an die Börse gegangen.
Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx wird etwaige Änderungen am Mittwochabend, den 3. Dezember, nach Börsenschluss bekannt geben. Am Montag, 22. Dezember, treten die Änderungen schließlich in Kraft.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
Die Aumovio-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,05 Prozent stärker bei 37,34 Euro.
/ck/mis/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com
