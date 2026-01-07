DAX25.108 -0,1%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.137 -1,3%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,79 +0,7%Gold4.423 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Saint-Gobain auf 'Sell' und Ziel auf 78 Euro

08.01.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
82,28 EUR -2,32 EUR -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Verkaufsempfehlung für Saint-Gobain reflektiere seine negativeren Einschätzungen zum Bau privater Häuser und Wohnungen in der EU und den USA sowie zum gewerblichen Baugeschäft in der EU und den daraus resultierenden Gewinneinbußen./edh/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Saint-Gobain

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Saint-Gobain

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst
11:36Saint-Gobain SellUBS AG
12.12.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Saint-Gobain KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Saint-Gobain KaufenDZ BANK
12.11.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
31.10.2025Saint-Gobain NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:36Saint-Gobain SellUBS AG
12.05.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
10.03.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
04.03.2024Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
14.01.2021Saint-Gobain SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen