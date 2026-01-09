DAX25.131 ±0,0%Est505.946 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,4%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.591 -0,6%Euro1,1646 -0,1%Öl62,54 -0,3%Gold4.466 -0,3%
Stromversorgung im Südwesten Berlins weiter stabil

09.01.26 08:37 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Auch am zweiten Tag nach der Wiederherstellung der Stromversorgung im Berliner Südwesten gibt es nach Angaben von Stromnetz Berlin keine Probleme. "Die Technik funktioniert einwandfrei", sagte Sprecher Henrik Beuster. Weiterhin werde mit Hochdruck an einer weiteren Leitung gearbeitet, um ein zweites Provisorium zu schaffen. Die Arbeiten seien im Plan. "Wir sind guter Dinge, dass wir die Leitung am Wochenende zuschalten können", erklärte der Sprecher der landeseigenen Stromnetz Berlin.

Nach dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf waren seit Samstagmorgen anfangs 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe ohne Strom. Es war nach Angaben des Netzbetreibers der längste Ausfall der Nachkriegsgeschichte in der Hauptstadt. Laut Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) waren insgesamt rund 100.000 Menschen betroffen. Seit Mittwochmittag fließt der Strom wieder flächendeckend./mvk/DP/jha