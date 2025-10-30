Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 43,24 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Jon Bell in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Hold
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
84,42 €
|Abst. Kursziel*:
13,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
84,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name:
Jon Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|11:36
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|11:36
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.21
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.20
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG