ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

26.02.26 22:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
87,48 EUR -0,82 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Halbjahr sei wie von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Profitabilitätsausblick auf 2026 habe der Baustoffkonzern bestätigt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
21:41Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
17.02.2026Saint-Gobain SellUBS AG
05.02.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21:41Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
12.01.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Saint-Gobain Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
31.10.2025Saint-Gobain NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Saint-Gobain SellUBS AG
08.01.2026Saint-Gobain SellUBS AG
12.05.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
10.03.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
04.03.2024Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK

