Saint-Gobain
Saint-Gobain Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal wetterbedingten Gegenwind verspürt, schrieb Oliver Dyson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die stärksten Regenfälle in Frankreich seit 50 Jahren und Stürme in den USA. Er ließ dies in seine Schätzungen einfließen, verwies aber auf eine potenzielle Verbesserung der Wetterbedingungen im zweiten Jahresviertel./rob/tih/he
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
RBC Capital Markets
93,00 €
Sector Perform
84,96 €
9,46%
Sector Perform
85,82 €
8,37%
Oliver Dyson
-
102,33 €
