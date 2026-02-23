DAX 25.268 -0,1%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,5490 -0,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.128 -1,8%Euro 1,1797 +0,0%Öl 73,00 +3,0%Gold 5.220 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt
Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
48,31 EUR -1,38 EUR -2,78 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,74 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

13:56 Uhr
BASF Neutral
Aktie in diesem Artikel
BASF
48,31 EUR -1,38 EUR -2,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Mittelpunkte der Zielspannen für operatives Ergebnis und Free Cashflow für 2026 lägen unter den Erwartungen, worauf die Anleger negativ reagieren dürften, schrieb Geoff Haire am Freitag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
48,34 €		 Abst. Kursziel*:
-0,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
48,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,64%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

13:56 BASF Neutral UBS AG
13:21 BASF Underweight Barclays Capital
11:51 BASF Underweight Barclays Capital
11:51 BASF Outperform Bernstein Research
09:26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Endgültige Zahlen BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis
dpa-afx ROUNDUP 2/Rotstift und Kostendruck: BASF streicht 4.800 Stellen
finanzen.net BASF-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
finanzen.net BASF-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
finanzen.net XETRA-Handel: DAX im Aufwind
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Freitagmittag
finanzen.net Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Analyse: So bewertet Bernstein Research die BASF-Aktie
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Strengthens Business Services Through Global Hub Setup
Financial Times EU must reform ‘obsolete’ emissions trading system, warns BASF boss
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen