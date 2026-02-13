BASF Aktie
Marktkap. 45,66 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Neutral
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
50,66 €
|Abst. Kursziel*:
-5,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
50,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,18%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|14:46
|BASF Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
