UBS AG

BASF Neutral

14:46 Uhr
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
50,66 €		 Abst. Kursziel*:
-5,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
50,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,18%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

14:46 BASF Neutral UBS AG
10.02.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 BASF Outperform Bernstein Research
04.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

