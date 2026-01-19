DAX 24.612 -1,4%ESt50 5.856 -1,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.682 -2,3%Euro 1,1726 +0,7%Öl 64,06 -0,2%Gold 4.726 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive
TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
43,56 EUR -0,52 EUR -1,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,86 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

11:31 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
43,56 EUR -0,52 EUR -1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Für BASF senkte er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebns (Ebitda) 2025, hob sie für 2026 aber an./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,45 €		 Abst. Kursziel*:
21,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
43,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,67%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

11:31 BASF Outperform Bernstein Research
16.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 BASF Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
13.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Aktieneinstufung Bernstein Research beurteilt BASF-Aktie mit Outperform Bernstein Research beurteilt BASF-Aktie mit Outperform
finanzen.net BASF Aktie News: BASF wird am Dienstagvormittag ausgebremst
finanzen.net BASF Aktie News: BASF fällt am Montagnachmittag
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Mittag Verluste
finanzen.net DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Launches Key Steam Cracker at New Zhanjiang Verbund Site
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Buys Noble Seeds to Boost Indian Vegetable Seed Footprint
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF and OQEMA Ink Distribution Deal in Central and Eastern Europe
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen