DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7765 -1,1%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger
Cancom: Flucht vor den Zahlen? Cancom: Flucht vor den Zahlen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,53 EUR +0,16 EUR +0,37 %
STU
38,84 CHF +2,64 CHF +7,28 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 175,77 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

08:41 Uhr
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
41,53 EUR 0,16 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon schrieb am Montagabend von ermutigenden Verabreichungsdaten des Medikaments Wegovy gegen Übergewicht. Dies umso mehr, als die echte Nachfrage höher sein dürfte als die von Verschreibungsdaten erfasste./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
360,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
41,28 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
397,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

09.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Katalysatoren voraus BioNTech-Aktie nicht dabei: Auf diese Top-Biotech-Aktien setzen Analysten für 2026 BioNTech-Aktie nicht dabei: Auf diese Top-Biotech-Aktien setzen Analysten für 2026
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie springt hoch: Hims & Hers zieht Semaglutid-Pille überraschend zurück
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Hot Stocks heute: Thema (Trade) der Woche: Team Hims & Hers oder Team Novo Nordisk
finanzen.net Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer stark: Trump startet TrumpRx - FDA will gegen Wegovy-Kopie vorgehen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie -7%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 schwächelt letztendlich
Financial Times Novo Nordisk hits back at copycat drugs
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 9: Hims & Hers Health Drops 16% on Novo Nordisk Lawsuit
MotleyFool Novo Nordisk vs. Eli Lilly: What's the Better Long-Term Investment?
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Just Popped
RTE.ie Novo Nordisk sues Hims after $49 weight-loss pill drama
Zacks Novo Nordisk Stock Whipsawed by GLP-1 Pill Fears: Relief Ahead?
Benzinga Novo Nordisk Takes Legal Action Against Hims &amp; Hers Over Wegovy Knock Offs
Financial Times Novo Nordisk sues Hims & Hers over copycat weight-loss drugs
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen