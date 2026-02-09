Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

08:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon schrieb am Montagabend von ermutigenden Verabreichungsdaten des Medikaments Wegovy gegen Übergewicht. Dies umso mehr, als die echte Nachfrage höher sein dürfte als die von Verschreibungsdaten erfasste./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:00 / GMT

