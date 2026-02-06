Philips Aktie
Marktkap. 23,56 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien alles in allem besser gewesen als erwartet, schrieb Natalia Webster in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Der Hersteller von Medizintechnik habe mit dem Umsatz, dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Sector Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
26,69 €
|Abst. Kursziel*:
-6,33%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
26,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,62%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
