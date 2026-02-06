DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8220 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
26,21 EUR +1,48 EUR +5,98 %
STU
24,02 CHF +1,32 CHF +5,82 %
BRX
Marktkap. 23,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

RBC Capital Markets

Philips Sector Perform

09:36 Uhr
Philips Sector Perform
26,21 EUR 1,48 EUR 5,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien alles in allem besser gewesen als erwartet, schrieb Natalia Webster in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Der Hersteller von Medizintechnik habe mit dem Umsatz, dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips Sector Perform

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
26,69 €		 Abst. Kursziel*:
-6,33%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
26,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,62%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

10:06 Philips Overweight Barclays Capital
09:36 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
04.02.26 Philips Overweight Barclays Capital
22.01.26 Philips Buy UBS AG
16.01.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

dpa-afx Neue Wachstumsziele Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an
dpa-afx ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
dpa-afx Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht
finanzen.net Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie
finanzen.net Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst
EN, Philips Synergies in Ultrasound
EN, Philips Philips' Fourth-Quarter and Annual Results 2025
EN, Philips Philips proposes to re-appoint CEO Roy Jakobs
EN, Philips Boston Medical Center shortens MR exams with PerformanceBridge Protocol Manager
EN, Philips Uncompromised imaging, features and workflow in a premium compact ultrasound system
EN, Philips Reimagining the X-ray exam experience for children and staff
EN, Philips Replacing a legacy system with a BlueSeal helium-free operating MRI system
EN, Philips Enhancing patient and staff experience in CT
