Philips Sector Perform

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien alles in allem besser gewesen als erwartet, schrieb Natalia Webster in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Der Hersteller von Medizintechnik habe mit dem Umsatz, dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST

