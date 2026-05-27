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Barclays Capital

Salesforce Overweight

10:11 Uhr
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 252 auf 236 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow zweifelt, ob das solide erste Geschäftsquartal etwas an den KI-Sorgen der Anleger ändern kann, wie er am Donnerstag schrieb. Er kappte derweil seine Cashflow-Prognosen für den Softwarekonzern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Overweight

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 236,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 177,51		 Abst. Kursziel*:
32,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 174,55		 Abst. Kursziel aktuell:
35,20%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 247,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:11 Salesforce Overweight Barclays Capital
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21.05.26 Salesforce Neutral UBS AG
21.05.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
16.04.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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