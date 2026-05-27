Salesforce Aktie
Marktkap. 126,21 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 252 auf 236 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow zweifelt, ob das solide erste Geschäftsquartal etwas an den KI-Sorgen der Anleger ändern kann, wie er am Donnerstag schrieb. Er kappte derweil seine Cashflow-Prognosen für den Softwarekonzern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 236,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 177,51
|Abst. Kursziel*:
32,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 174,55
|Abst. Kursziel aktuell:
35,20%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 247,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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