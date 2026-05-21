Inditex Aktie
Marktkap. 159,99 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte trotz geopolitischer Schwierigkeiten robust ausgefallen sein, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend zur Zara-Mutter./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,92 €
|Abst. Kursziel*:
13,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,72%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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