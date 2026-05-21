UBS AG

Inditex Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte trotz geopolitischer Schwierigkeiten robust ausgefallen sein, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend zur Zara-Mutter./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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