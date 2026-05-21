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ISIN ES0148396007

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Symbol IDEXF

UBS AG

Inditex Buy

08:01 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
52,30 EUR -0,58 EUR -1,10%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte trotz geopolitischer Schwierigkeiten robust ausgefallen sein, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend zur Zara-Mutter./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,92 €		 Abst. Kursziel*:
13,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,72%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

18.05.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Inditex Outperform Bernstein Research
20.04.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
31.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
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