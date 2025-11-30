Inditex Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das zuletzt stark angezogene Geschäft dürfte mögliche Schwächen im dritten Quartal insgesamt noch kompensieren, schrieb Adam Cochrane am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Spanier zum dritten Quartal am 3. Dezember./ag/gl
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
48,44 €
|Abst. Kursziel*:
-0,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
48,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,19%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
