DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.756 ±0,0%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl? Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance der Tech-Werte

Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

28.02.26 03:15 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien im Februar 2026 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im Februar.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.787,9 PKT 33,4 PKT 0,89%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im Februar 2026

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im Februar 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.01.2026 und dem 27.02.2026. Stand ist der 27.02.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Nagarro SE

Nagarro SE: -23,40 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 29: Bechtle

Bechtle: -23,18 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 28: IONOS

IONOS: -21,79 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 27: TeamViewer

TeamViewer: -18,31 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 26: CANCOM SE

CANCOM SE: -17,19 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 25: SMA Solar

SMA Solar: -14,81 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 24: HENSOLDT

HENSOLDT: -14,09 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 23: SAP SE

SAP SE: -12,84 Prozent

Quelle: SAP

Platz 22: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -11,43 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Wer­bung

Platz 21: 1&1

1&1: -10,37 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 20: ATOSS Software

ATOSS Software: -10,30 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 19: Ottobock

Ottobock: -9,52 Prozent

Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Platz 18: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -8,38 Prozent

Quelle: evotec

Platz 17: freenet

freenet: -7,92 Prozent

Quelle: freenet

Wer­bung

Platz 16: QIAGEN

QIAGEN: -6,16 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 15: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -5,83 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 14: Sartorius vz

Sartorius vz: -4,00 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 13: United Internet

United Internet: -3,85 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 12: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,78 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 11: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -0,77 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 10: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,67 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 9: Kontron

Kontron: 0,51 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 8: Siltronic

Siltronic: 2,78 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: Infineon

Infineon: 5,54 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 6: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 12,26 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 5: JENOPTIK

JENOPTIK: 15,71 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 4: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 25,10 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 3: Nordex

Nordex: 25,42 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 2: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 29,68 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 1: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 40,32 Prozent

Quelle: AIXTRON

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

03:15Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
27.02.26Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
27.02.26Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im TecDAX
27.02.26SAP, Bain, Deutsche Bahn, Karin Dohm, Ergobag - das war Freitag, 27.02.2026
27.02.26SAP-Chef Klein verdient mehr als 16 Millionen Euro
27.02.26Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain
27.02.26Infineon adds to CoolGaN Drive HB 600V G5 product family
27.02.26Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen
mehr