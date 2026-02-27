Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im Februar.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im Februar 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.01.2026 und dem 27.02.2026. Stand ist der 27.02.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Nagarro SE
Nagarro SE: -23,40 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 29: Bechtle
Bechtle: -23,18 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 28: IONOS
IONOS: -21,79 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 27: TeamViewer
TeamViewer: -18,31 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 26: CANCOM SE
CANCOM SE: -17,19 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 25: SMA Solar
SMA Solar: -14,81 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 24: HENSOLDT
HENSOLDT: -14,09 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 23: SAP SE
SAP SE: -12,84 Prozent
Quelle: SAP
Platz 22: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -11,43 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 21: 1&1
1&1: -10,37 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 20: ATOSS Software
ATOSS Software: -10,30 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 19: Ottobock
Ottobock: -9,52 Prozent
Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 18: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -8,38 Prozent
Quelle: evotec
Platz 17: freenet
freenet: -7,92 Prozent
Quelle: freenet
Platz 16: QIAGEN
QIAGEN: -6,16 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 15: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -5,83 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 14: Sartorius vz
Sartorius vz: -4,00 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 13: United Internet
United Internet: -3,85 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 12: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,78 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 11: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -0,77 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 10: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,67 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 9: Kontron
Kontron: 0,51 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 8: Siltronic
Siltronic: 2,78 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: Infineon
Infineon: 5,54 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 6: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 12,26 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 5: JENOPTIK
JENOPTIK: 15,71 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 4: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 25,10 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 3: Nordex
Nordex: 25,42 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 2: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 29,68 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 1: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 40,32 Prozent
Quelle: AIXTRON
