DAX in KW 9: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 09/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 20.02.2026 und dem 27.02.2026. Stand ist der 27.02.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -9,10 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 39: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -7,90 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 38: Rheinmetall
Rheinmetall: -4,40 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 37: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -4,18 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 36: Bayer
Bayer: -3,82 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 35: Brenntag SE
Brenntag SE: -3,26 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 34: Airbus SE
Airbus SE: -2,86 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 33: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -2,43 Prozent
Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com
Platz 32: Fresenius SE
Fresenius SE: -2,23 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 31: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -2,12 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 30: SAP SE
SAP SE: -1,63 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 29: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -1,27 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 28: BMW
BMW: -0,95 Prozent
Quelle: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 27: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,50 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 26: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,41 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 25: Continental
Continental: -0,41 Prozent
Quelle: Continental
Platz 24: BASF
BASF: -0,39 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 23: adidas
adidas: -0,32 Prozent
Quelle: adidas
Platz 22: Merck
Merck: 0,12 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 21: Zalando
Zalando: 0,29 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 20: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 0,30 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 19: Commerzbank
Commerzbank: 0,46 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 18: Henkel vz
Henkel vz: 0,63 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 17: Daimler Truck
Daimler Truck: 0,70 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 16: Siemens Energy
Siemens Energy: 0,73 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 15: Allianz
Allianz: 0,79 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 14: Siemens
Siemens: 0,92 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 13: GEA
GEA: 1,00 Prozent
Quelle: GEA
Platz 12: Beiersdorf
Beiersdorf: 1,08 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 11: Infineon
Infineon: 1,38 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 10: Scout24
Scout24: 2,19 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 9: Symrise
Symrise: 2,32 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 8: QIAGEN
QIAGEN: 2,38 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 7: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,51 Prozent
Quelle: photobyphm / Shutterstock.com
Platz 6: Hannover Rück
Hannover Rück: 2,63 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 5: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 4,19 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 4: Vonovia SE
Vonovia SE: 4,48 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 3: RWE
RWE: 5,21 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 2: EON SE
EON SE: 5,64 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 1: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 5,68 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com