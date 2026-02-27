DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.756 ±0,0%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
DAX-Performance

DAX in KW 9: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

28.02.26 02:56 Uhr
DAX in KW 9: Die größten Gewinner und Verlierer der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.284,3 PKT -4,8 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 9 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 09/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 20.02.2026 und dem 27.02.2026. Stand ist der 27.02.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -9,10 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 39: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -7,90 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 38: Rheinmetall

Rheinmetall: -4,40 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 37: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -4,18 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 36: Bayer

Bayer: -3,82 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 35: Brenntag SE

Brenntag SE: -3,26 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 34: Airbus SE

Airbus SE: -2,86 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 33: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -2,43 Prozent

Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com

Platz 32: Fresenius SE

Fresenius SE: -2,23 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 31: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -2,12 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 30: SAP SE

SAP SE: -1,63 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 29: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -1,27 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 28: BMW

BMW: -0,95 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 27: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,50 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 26: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,41 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 25: Continental

Continental: -0,41 Prozent

Quelle: Continental

Platz 24: BASF

BASF: -0,39 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 23: adidas

adidas: -0,32 Prozent

Quelle: adidas

Platz 22: Merck

Merck: 0,12 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 21: Zalando

Zalando: 0,29 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 20: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 0,30 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 19: Commerzbank

Commerzbank: 0,46 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 18: Henkel vz

Henkel vz: 0,63 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 17: Daimler Truck

Daimler Truck: 0,70 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 16: Siemens Energy

Siemens Energy: 0,73 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 15: Allianz

Allianz: 0,79 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 14: Siemens

Siemens: 0,92 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 13: GEA

GEA: 1,00 Prozent

Quelle: GEA

Platz 12: Beiersdorf

Beiersdorf: 1,08 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 11: Infineon

Infineon: 1,38 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 10: Scout24

Scout24: 2,19 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 9: Symrise

Symrise: 2,32 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 8: QIAGEN

QIAGEN: 2,38 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 7: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,51 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

Platz 6: Hannover Rück

Hannover Rück: 2,63 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 5: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 4,19 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 4: Vonovia SE

Vonovia SE: 4,48 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 3: RWE

RWE: 5,21 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 2: EON SE

EON SE: 5,64 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 1: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 5,68 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

