Netflix Aktie
Marktkap. 295,48 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir begrüßen den Rückzug aus dem Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery, der mit einer Milliardenzahlung versüßt wird", schrieb Markus Leistner am Freitag. "Dies eröffnet dem Streamingdienst die Möglichkeit, das ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm mit einem höheren Volumen aufleben zu lassen."/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 84,59
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 91,89
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 118,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|11:11
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
