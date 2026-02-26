DAX 25.308 +0,1%ESt50 6.159 +0,0%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6155 +0,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.452 -1,3%Euro 1,1800 +0,0%Öl 72,18 +1,8%Gold 5.177 -0,1%
Heute im Fokus
DAX grenzt Gewinne ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
77,25 EUR +5,60 EUR +7,82 %
STU
91,89 USD +9,18 USD +11,10 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 295,48 Mrd. EUR

KGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Netflix Kaufen

11:11 Uhr
Netflix Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir begrüßen den Rückzug aus dem Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery, der mit einer Milliardenzahlung versüßt wird", schrieb Markus Leistner am Freitag. "Dies eröffnet dem Streamingdienst die Möglichkeit, das ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm mit einem höheren Volumen aufleben zu lassen."/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 84,59		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 91,89		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

11:11 Netflix Kaufen DZ BANK
08:01 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Netflix Outperform Bernstein Research
27.01.26 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

dpa-afx Deal geplatzt Netflix-Aktie hebt ab: Streaming-Gigant wirft im Milliardenstreit um Warner Bros. das Handtuch Netflix-Aktie hebt ab: Streaming-Gigant wirft im Milliardenstreit um Warner Bros. das Handtuch
BNP Paribas dailyAktien: Netflix – Spürbar mehr Aufwärtsdynamik
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ROUNDUP 2: Netflix gibt Bieterkampf um Warner Brothers verloren
dpa-afx ROUNDUP: Netflix bietet nicht mehr für Warner Bros. - Paramount-Sieg?
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix verteuert sich am Donnerstagabend
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag gesucht
finanzen.net Aufschläge in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell
Deutsche Welle Netflix bows out of Warner Bros. bid, Paramount set to win
Deutsche Welle Is Netflix making us stupid?
Benzinga Netflix Dropping WBD Bid Is &#39;Best Move&#39; For Investors, Says Gary Black, Sees 18% Upside
RTE.ie Paramount Skydance wins Warner Bros as Netflix walks away
Korea Times Netflix walks away from Warner Bros deal, clearing path for Paramount
Deutsche Welle Netflix bows out of Warner Bros. bid, Paramount set to win
Benzinga Netflix, Block, CoreWeave, Rocket Lab And Dell: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times Paramount Skydance wins Warner Bros; Netflix walks away and its shares jump
