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KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
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Symbol AANNF

Warburg Research

Aroundtown SA Buy

12:31 Uhr
Aroundtown SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Gewerbeimmobilienspezialisten hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) um 8 Prozent - bedingt durch höhere Zinsaufwendungen im Finanzergebnis - sei etwas stärker als

prognostiziert ausgefallen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
3,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,60 €		 Abst. Kursziel*:
46,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,20%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

12:31 Aroundtown SA Buy Warburg Research
20.05.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
05.05.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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