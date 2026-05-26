Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,84 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Gewerbeimmobilienspezialisten hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) um 8 Prozent - bedingt durch höhere Zinsaufwendungen im Finanzergebnis - sei etwas stärker als
prognostiziert ausgefallen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:35 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
3,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,60 €
|Abst. Kursziel*:
46,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,20%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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