Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,15 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zuletzt sei der Gewerbeimmobilien-Spezialist Thema zweier Medienberichte mit negativem beziehungsweise positivem Tenor gewesen, schrieb Paul May in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach deren Analyse bleibe er für die Aktie vorsichtig./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2,10 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
3,04 €
|Abst. Kursziel*:
-30,88%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
3,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,83%
|
Analyst Name:
Paul May
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|13:56
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|13:56
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.