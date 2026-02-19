DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Marktkap. 3,15 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
13:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
3,04 EUR 0,07 EUR 2,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zuletzt sei der Gewerbeimmobilien-Spezialist Thema zweier Medienberichte mit negativem beziehungsweise positivem Tenor gewesen, schrieb Paul May in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach deren Analyse bleibe er für die Aktie vorsichtig./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
3,04 €		 Abst. Kursziel*:
-30,88%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
3,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,83%
Analyst Name:
Paul May 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

