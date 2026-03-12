DAX-Konzern

Daimler Truck startet ihr im Juli vergangenen Jahres angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro am Montag.

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis spätestens 15. März 2028 sollen maximal 72.487.118 Aktien des Nutzfahrzeugherstellers erworben werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Erwerb soll in mehreren Tranchen erfolgen. Im Rahmen der ersten Tranche sollen eigene Aktien für einen Gesamtbetrag von bis zu 400 Millionen über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten erworben werden.

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Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Daimler Truck-Aktie zeitweise 2,08 Prozent tiefer bei 42,76 Euro.

DOW JONES