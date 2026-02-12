DAX 24.820 -0,1%ESt50 5.987 -0,4%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.403 +1,2%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,85 +0,4%Gold 4.945 +0,5%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

57,66 EUR +0,83 EUR +1,46 %
Marktkap. 55,8 Mrd. EUR

KGV 11,25
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

12:06 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,66 EUR 0,83 EUR 1,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen und einem anschließenden Analystengespräch von 66 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Begleitaussagen zur Strategie unterstrichen den Fokus des Autobauers auf die Aktionärsrendite, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Ausschlaggebend für die Zielsenkung seien gesenkte Gewinnschätzungen für 2026, die nur teilweise durch den Wertzuwachs der Daimler-Truck-Beteiligung kompensiert würden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
57,61 €		 Abst. Kursziel*:
5,88%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
57,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,79%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

11:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
11:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
12.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

