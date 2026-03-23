Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX tiefer -- US-Börsen schwächer erwartet -- Ölpreise steigen erneut -- Infineon, Xiaomi, Siemens Energy, BTC, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder
Noch bis 31. März durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 31. März durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 49,71 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

DZ BANK

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

12:46 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die neue strategische Ausrichtung sowie die aktuelle US-Zollpolitik belasten sowohl die Entwicklung in 2026 als auch die mittelfristigen Aussichten", schrieb Michael Punzet am Dienstag. Positiv wertet er aber den angestrebten Teilverkauf des Daimler-Truck-Anteils und die bestätigte Aktienrückkaufpolitik. Die Stuttgarter strebten im schwierigen Umfeld einen attraktiven Ertrag für ihre Aktionäre an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
51,54 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
51,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

finanzen.net Aktieneinstufung Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein
