Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,14 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 11,65%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einer Roadshow mit dem Management von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter blieben fokussiert auf eine Welle neuer Modelle und Technologien, schrieb Christian Frenes am Freitagabend. Kosteneffizienz dürfte allerdings die hauptsächliche Grundlage für die Stabilisierung der Marge im Pkw-Geschäft 2026 und auch mittelfristig sein./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,28 €
|Abst. Kursziel*:
16,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,85%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
