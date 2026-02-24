DAX 25.058 +0,3%ESt50 6.149 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4390 +3,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.284 +1,6%Euro 1,1794 +0,2%Öl 70,92 -0,4%Gold 5.195 +1,0%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

58,55 EUR -0,37 EUR -0,63 %
STU
Marktkap. 56,14 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 11,65%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

23.02.26
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,55 EUR -0,37 EUR -0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einer Roadshow mit dem Management von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter blieben fokussiert auf eine Welle neuer Modelle und Technologien, schrieb Christian Frenes am Freitagabend. Kosteneffizienz dürfte allerdings die hauptsächliche Grundlage für die Stabilisierung der Marge im Pkw-Geschäft 2026 und auch mittelfristig sein./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,28 €		 Abst. Kursziel*:
16,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,85%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

23.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
17.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
16.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

BNP Paribas dailyAktien: Mercedes-Benz Group – Aufwärtspotenzial in Richtung Widerstandszone
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
finanzen.net Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Fahrt
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Ola Källenius, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 561.385.42
EQS Group EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Dr. Jörg Burzer, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 280.664.10
EQS Group EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Harald Wilhelm, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 163.534.76
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Deal Dispatch: Britney Spears Sells, Humana Eyes MaxHealth, Mercedes Spins Off Stake
Benzinga Deal Dispatch: Britney Spears Sells, Humana Eyes MaxHealth, Mercedes Spins Off Stake
Business Times Mercedes flags more margin pressure ahead, tough road in China
